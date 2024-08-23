В Мытищах врачи спасли почку пациентке после опухоли

Урологам больницы Мытищ выполнили непростую работу. В отделение поступила 53-летняя женщина, которая жаловалась на боли в поясничной области, тошноту и головокружение. Ранее пациентка обследовалась в другом регионе, а мытищинские врачи определили, что у нее имеется доброкачественная опухоль почки., сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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«Ангиомиолипома - опухоль доброкачественная, обычная тактика такова: при размере образования до 5 сантиметров – наблюдаем, если больше – показана операция, поскольку есть риск спонтанного разрыва. В нашем случае ангиомиолипома была величиной примерно 7 сантиметров», - отметил заведующий урологическим отделением Мытищинской больницы Зелимхан Лечиев.

Врач рассказал, что женщина ранее потеряла из-за последствий своего недуга около литра крови, поэтому в отделении понадобилась экстренная операция. Ей сделали лапароскопическую ревизия почки с резекцией новообразования. Операцию пришлось делать три с лишним часа. Даже несмотря на большую гематому, почку удалось сохранить.

Женщину уже выписали из отделения. Ей понадобится регулярная диспансеризация, которую врачи рекомендуют проходить и всем гражданам. В случае выявления заболевания врачи сразу принимают все необходимые меры.