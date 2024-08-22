В Госдуме предупредили об опасности приема БАДов

Непроверенные вещества могут нанести «непоправимый ущерб» здоровью. Если добавки наркосодержащие, возникнет зависимость. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил первый зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Федот Тумусов.

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«Они, конечно, разные степени опасности несут, потому что люди сами не понимают, что они, условно говоря, употребляют. Они употребляют яд. И это большой вред наносит здоровью, может быть, даже непоправимый ущерб. Это очень опасное явление, с ним надо бороться очень жёстко. В зависимости, какие вещества там есть. Если они, конечно, наркотического плана, конечно, обязательно будет зависимость».

Важно устраивать контрольные закупки, отметил Тумусов.

«С такими явлениями надо бороться. Это задача контролирующих надзорных органов. А методы, когда говорят, что проверки у нас запрещены и так далее — это от лукавого. Нужно делать контрольные закупки и выявлять вот такие нарушения, поэтому я за то, чтобы тем более лекарства, БАДы жёстким образом контролировать. Естественно, надо привлекать к ответственности. Потому что это наше самое главное — здоровье и жизнь наших граждан».

Ранее Роскачество обнаружило на маркетплейсах сотни БАДов с запрещёнными веществами.

В частности, найдено больше 400 добавок, которые содержат ашваганду, якорцы стелющиеся, эфедру, перец кава-кава и листья коки. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе Роскачества, последнее вещество находится в перечне наркотических и психотропных, и за его продажу грозит уголовная ответственность.