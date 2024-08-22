В США стали гораздо чаще заболевать диабетом второго типа

Новое исследование Университета Джорджии выявило тенденцию: с 2012 по 2022 год число диагнозов диабета 2 типа в США выросло почти на 20%. Работа, в которой анализировались данные Системы наблюдения за поведенческими факторами риска, выявило рост заболеваемости диабетом во всех социально-демографических группах.

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Исследование показало, что пожилые люди особенно «выделились»: более 20% людей в возрасте 65 лет и старше страдают от диабета, что более чем в 10 раз превышает показатель, наблюдаемый в возрастной группе от 18 до 24 лет. Кроме того, у людей в возрасте от 45 до 64 лет вероятность постановки диагноза в пять раз выше, чем у их более молодых сверстников.

Люди с более низким уровнем дохода и образования чаще болели диабетом, при этом у людей с высоким уровнем дохода вероятность заболевания диабетом была на 41% ниже, чем у людей с низким уровнем дохода. У людей с высшим образованием вероятность диагноза была на 24% ниже.

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