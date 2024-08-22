Эндокринолог: пандемия ожирения грозит распространением диабета

Лишний вес — главный фактор риска развития сахарного диабета. Об этом сообщила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева, ее слова приводит РБК.

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Эндокринолог заявила, что рост заболеваемости диабетом происходит из-за «пандемии ожирения». Она отметила, что за последние годы количество людей с ожирением выросло и стало заметным. Мокрышева назвала лишний вес главным фактором риска, провоцирующим развитие этой болезни.

По мнению врача, причиной всплеска числа осложнений и летальных исходов из-за диабета стал так называемый «хвост» пандемии коронавируса.

«Наличие у пациента ожирения сопровождается хроническим воспалением — риск неблагоприятного исхода при дополнительной вирусной нагрузке у этих больных существенно возрастает», — сказала Мокрышева.

Кроме того, отметила она, ковид усугубил течение хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Диабет, по словам врача, поражает мелкие сосуды, что неизбежно приводит к осложнениям.

До этого людям, страдающим сахарным диабетом, имеющим избыточный вес, а также проблемы с зубами, запретили употреблять варенье.