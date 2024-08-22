Онколог рассказал, каким женщинам угрожает рак шейки матки

В группе риска по заболеваемости раком шейки матки находятся женщины с вирусом папилломы 16-го и 18-го типов, рассказал в беседе с NEWS.ru онколог Видновской КБ Аслан Загаштоков. Он посоветовал молодым россиянкам регулярно посещать гинеколога, проходить обследования, брать мазки, делать ПАП-тесты.

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В группе риска по заболеваемости раком шейки матки находятся пациентки, у которых имеется вирус папилломы человека, то есть в группе риска — инфицированные. В основном это высокоонкогенные вирусы 16-го и 18-го типов. И эти пациенты должны чаще проходить обследование и наблюдаться у гинеколога регулярно, — объяснил врач.

Загаштоков призвал проводить направленное на уменьшение титра вируса папилломы лечение, а также лечиться, если на шейке матки появились изменения. При этом онколог отметил, что предотвратить заболевание сложно.

Свести [риск] к минимуму — это проводить своевременное лечение. Если имеются какие-то заболевания шейки матки, вовремя проводить лечение и регулярно наблюдаться, — заключил Загаштоков.

Ранее акушер-гинеколог и онколог Дмитрий Субботин рассказал, что вздутие живота, частые позывы к мочеиспусканию и запоры могут указывать на развитие рака яичников. Самыми эффективными способами выявления заболевания, по его словам, являются УЗИ и онкомаркер СА-125.