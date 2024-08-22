Хирург перечислил главные симптомы тромбоза глубоких вен

Симптомами тромбоза глубоких вен являются болезненные ощущения в области закупорки вен, отечность конечности, а также высокая температура тела, рассказал NEWS.ru сосудистый хирург, флеболог Александр Альбицкий. Он подчеркнул, что к признакам недуга также относятся уплотнения по направлению движения кровотока в сосуде.

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Болезненные ощущения в области закупорки вен. Местная отечность конечности. Повышение температуры тела. Уплотнения по направлению движения кровотока в сосуде. Пациенты отмечают нарастание перечисленных симптомов в течение нескольких дней, что заставляет их обратиться за медицинской помощью, — отметил Альбицкий.

По его словам, в некоторых случаях заболевание развивается без симптомов, проявляясь только отеками. Как отметил врач, если нарастание отечности и резкое усиление болевых ощущений сопровождаются болью в груди, лихорадкой или приступами кашля, рекомендуется немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение или вызвать бригаду скорой помощи.

В противном случае существует риск отрыва тромба и закупорки сосудов легких, — подытожил Альбицкий.

Ранее врач-хирург и флеболог Ширинбек Олими заявил, что варикоз проявляется в виде расширенных подкожных вен на ногах. По его словам, запущенная форма болезни может спровоцировать появление трофической язвы.