Можно ли заразиться венерическими инфекциями в быту

Венерические заболевания вызывают инфекции, передающиеся половым путем (ИППП, ЗППП). Их возбудителями являются вирусы, бактерии и паразиты. Можно ли заразиться венерическими инфекциями в общественных местах, «Вечерней Москве» рассказала врач-гинеколог сети «Клиника Фомина» Анастасия Кудисова.

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К венерическим заболеваниям относятся: гонорея, хламидиоз, трихомониаз, микоплазма генитальная, ВПЧ (вирус папилломы человека), ВПГ (вирус простого герпеса), ВИЧ, гепатит В и С, сифилис, перечислила специалист.

«Для того чтобы развилось венерическое заболевание, нужен прямой контакт с зараженным человеком: сексуальный или кожа к коже», — подчеркнула гинеколог.

Бактериальные ИППП (гонорея, сифилис, хламидиоз) не выживают за пределами слизистых оболочек, поэтому заражение без полового контакта невозможно. Они быстро погибают на поверхностях;

Вирусные ИППП (ВИЧ, гепатит В и C, ВПЧ, вирус простого герпеса) способны выживать в течение определенного времени вне организма. Чаще всего они могут передаваться во время секса без презерватива, при совместном использовании инъекционного оборудования (иглы), при переливании зараженной крови, во время беременности, родов и кормления грудью;

Паразитарные ИППП (трихомонада, вши, чесоточные клещи) — здесь возможна передача при контакте с загрязненными вещами и предметами общего пользования, например с одеждой, полотенцами или простынями.

«Нужно не забывать о соблюдении правил личной гигиены и своевременно заниматься профилактикой ИППП», — добавила врач.

В начале лета опасные венерические заболевания выявили в Тюменской области более чем у 400 человек, включая 11 подростков. Среди них зарегистрировано три случая заражения сифилисом. Также у подростков в возрасте от 15 до 17 лет было зарегистрировано восемь случаев гонококковой инфекции (гонореи). «ВМ» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, как подростки могли заразиться.