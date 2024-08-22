Ашваганда: что это за пищевая добавка и почему она запрещена в России

С 2020 года в России запрещено использовать в биологически активных добавках (БАДах) ашваганду, средство традиционной медицины, которому приписывают множество лекарственных свойств: от борьбы с бессонницей до лечения депрессии. Этот препарат с давних пор применяют в аюрведе, однако специалисты считают, что он может вызывать привыкание, оказывать негативное воздействие на организм и нарушать работу лекарственных средств. Какие свойства и противопоказания есть у этой пищевой добавки, а также почему она запрещена для продажи в России, разбиралась «Лента.ру».

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Что такое ашваганда

Ашваганда (или ашвагандха) — препарат из корня растения витания (withania somnifera, также его называют индийский женьшень или зимняя вишня), который используется в аюрведической медицине. Витания представляет собой многолетний кустарник с красными ягодами, высотой около метра. Растет она в некоторых районах Азии, Индии и Африки. Считается природным адаптогеном (препараты, которые повышают неспецифическую устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды и к стрессу).

В терапевтических целях чаще всего используется высушенный корень растения, который в свежем виде обладает сильным запахом («ашваганда» на санскрите означает «запах лошади»). Тем не менее и листьям, и плодам растения тоже нашли применение (например, листья применяют при лечении педикулеза, а плоды даже иногда готовят).

Химический состав и лечебные свойства

В составе растения ашваганды — витании — обнаружены следующие действующие вещества:

Алкалоиды (группа азотсодержащих органических веществ природного происхождения, обладающих выраженной физиологической активностью, самый известный алкалоид — никотин);

(группа азотсодержащих органических веществ природного происхождения, обладающих выраженной физиологической активностью, самый известный алкалоид — никотин); Фенольные кислоты (производные бензойной и коричной кислот, наряду с флавоноидами, сильные антиоксиданты, защищают человека от опасных болезней и преждевременного старения);

(производные бензойной и коричной кислот, наряду с флавоноидами, сильные антиоксиданты, защищают человека от опасных болезней и преждевременного старения); Аминокислоты (молекулы, которые используются организмом для производства белков);

(молекулы, которые используются организмом для производства белков); Сапонины (растительные гликозиды, растворяющиеся в воде с образованием коллоидных растворов, уменьшающие величину поверхностного натяжения воды и подобно мылу образующие пену; в медицине отдельные сапонины применяют в качестве лекарственных средств: ядовиты! );

(растительные гликозиды, растворяющиеся в воде с образованием коллоидных растворов, уменьшающие величину поверхностного натяжения воды и подобно мылу образующие пену; в медицине отдельные сапонины применяют в качестве лекарственных средств: ); Витанолиды (группа фитостероидов; обладают адаптогенными и антимикробными свойствами, стимулируют иммунные процессы, снижают артериальное давление, снимают спазмы и головные боли);

(группа фитостероидов; обладают адаптогенными и антимикробными свойствами, стимулируют иммунные процессы, снижают артериальное давление, снимают спазмы и головные боли); Гликозиды (органические соединения, молекулы которых состоят из двух частей: углеводного остатка и неуглеводного фрагмента. Некоторые виды гликозидов входят в состав препаратов для лечения сердечной недостаточности).

Исходя из такого химического состава, витании приписывают следующие свойства:

Противовоспалительное (по некоторым данным, это свойство сильнее, чем у гидрокортизона);

Адаптогенное и антистрессовое;

Противоопухолевое;

Противогрибковое;

Антибактериальное;

Антиоксидантное (защищающее клетки организма от повреждения свободными радикалами);

Кардиопротекторное (устраняющее дисфункцию сердечной мышцы и предупреждающие ее необратимые поражения);

Гепатопротекторное (улучшающие метаболические процессы в печени, повышающие ее устойчивость к патогенным воздействиям, а также способствующие восстановлению ее функций при различных повреждениях);

Гипогликемическое (снижающее уровень сахара в крови);

Увеличивает уровень потребления кислорода (что важно для спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта — бег, плавание, триатлон, велоспорт);

Повышает уровень тестостерона;

Увеличивает силу мышц и выносливость.

Вместе с тем ряд исследований показывают, что ашваганда может:

Улучшать качество сна, снижать уровень усталости, а также помогать в борьбе с тревожностью и депрессией;

Поддерживать при хроническом стрессе и частых физических нагрузках;

Позитивно влиять на сексуальное здоровье, помогать при мужском бесплодии, облегчать симптомы климакса у женщин;

Улучшать состояние здоровья при сахарном диабете;

Повышать эффективность лечения онкологических заболеваний.

Кроме того, считается, что ашваганда помогает улучшить концентрацию, память и другие когнитивные способности, говорит «Ленте.ру» Наталья Балан, фельдшер и управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы».

Тем не менее специалисты советуют воспринимать данные о пользе ашваганды с осторожностью: надежных и массовых исследований ее свойств пока нет, биологическая активность компонентов растения тоже слабо изучена. Нет и достаточного количества исследований, определяющих оптимальные дозировки этой добавки.

Побочные действия и противопоказания

Наталья Балан предупреждает, что перед началом приема добавки необходимо заранее проконсультироваться с врачом, ведь важно учесть все нюансы жизни человека.

Например, одновременное применение ашваганды с некоторыми другими лекарственными препаратами может усугубить, ослабить или свести на нет их действие. Так, ее особенно не рекомендуется принимать вместе с противодиабетическими средствами, лекарствами от гипертонии и гипотериоза, иммунодепрессантами и противосудорожными средствами, а также некоторыми другими препаратами.

Также с осторожностью стоит использовать ашваганду людям в возрасте — она вызывает резкие перепады артериального давления. Среди других возможных побочных эффектов: расстройство желудка, головные боли и аллергические реакции.

Противопоказаниями к применению ашваганды являются:

Гиперчувствительность;

Дисфункция щитовидной железы;

Аутоиммунные заболевания;

Гормоночувствительный рак предстательной железы (может повышать уровень тестостерона);

Беременность;

Кормление грудью.

Почему ашваганду запретили в России

Недостаточное количество клинических исследований этой добавки привело к запрету ее в некоторых странах, в том числе и в России. В соответствии с ТР ТС 021/2011 Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ашваганда в России запрещена к использованию в составе БАД как «растение, содержащее психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества».

В больших дозировках растение может обладать психотропным действием. Кроме того, ее прием может привести к привыканию и, как следствие, к передозировке и бесконтрольному употреблению, что влечет за собой проблемы со здоровьем. Так, известны случаи поражения печени при приеме этого препарата.

Кроме России, ашваганду запретили в Дании: учебные из Датского технического университета пришли к выводу, что минимальную дозу добавки, при которой ашваганда будет безопасной, установить невозможно.

При этом в России ее открыто продают в некоторых онлайн-магазинах.

Поскольку БАДы с ашвагандой продаются в обход законодательства, их безопасность и состав скорее всего никак не проверяли.

Принимая решение об употреблении ашваганды, нужно иметь в виду, что в ее состав входят сильнодействующие вещества, ее передозировка опасна для здоровья, и, несмотря на тысячелетний опыт применения в аюрведе, совместимость ашваганды с другими препаратами до сих пор недостаточно изучена.