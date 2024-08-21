Кардиолог рассказала о пользе стресса

Стресс может быть очень неприятен для человека. Однако существуют ситуации, в которых он может принести существенную пользу организму. Об этом рассказывает врач-кардиолог Ольга Бокерия.

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Например, по словам специалиста, стресс может помочь человеку достичь нового уровня развития. Однако такой расклад возможен лишь при определенных условиях.

Эволюционно такая особенность важна для выживания людей. Только действует на благо она только в случае, если не становится хронической. По словам врача, умеренный стресс может даже продлить жизнь человека.

— Умеренный стресс — это когда вы вышли на улицу, увидели медведя, испугались его, убежали и забыли об этом до следующей встречи с медведем. Хронический стресс — это когда вы, испугавшись медведя и убегая, больше никогда не выходите на улицу, опасаясь снова встретить медведя, — пояснила Бокерия в своем Telegram-канале.

Она также подчеркнула, что ключевым условием для преодоления стресса является умение взять его под контроль. Для этого нужна принять существование стресса, а потом определить точные причины его появления.

Согласно исследованию ученых, симптомы стресса, тревоги и депрессии в молодости и вплоть до 55 лет могут привести к ухудшению навыков мышления и памяти в более зрелом возрасте. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра Алексея Вилкова, может ли стресс вызвать деменцию и другие серьезные нарушения в пожилом возрасте.