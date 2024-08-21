Врач объяснил, что на самом деле означает ремиссия рака

По словам доктора Ниш Манек, врача общей практики в Лондоне, рак в стадии ремиссии — это когда в организме после лечения не остаётся никаких признаков рака. Но это ещё не всё.

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При ремиссии в организме человека всё ещё могут присутствовать раковые клетки. Но их слишком мало, чтобы их можно было обнаружить, чтобы они вызывали какие-то симптомы. Либо они могут вообще быть неактивными, не расти.

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Ремиссия также может быть полной (когда признаков рака вообще нет) или частичной (когда рак уменьшился или перестал расти). Обычно это хорошая новость, но она не даёт гарантии, что рак не вернётся.

Важно даже в период ремиссии регулярно проверяться на наличие онкологии. Это позволит выявить любые признаки раннего рецидива.

Некоторые пациенты, пережившие рак, могут считаться излечившимися после ремиссии в течение определённого количества лет.

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