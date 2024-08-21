Врач предупредила об опасных инфекциях в готовой еде

Доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Мясникова рассказала россиянам о признаках опасной инфекции в готовой еде из доставки. Ее слова приводит Пятый канал.

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Мясникова призвала обязательно обращать внимание на внешний вид всех ингредиентов готового блюда, их консистенцию, запах и вкус. Так, например, стоит насторожиться, если рыба изначально розового цвета в блюде имеет сероватый оттенок. По словам специалистки, изменение цвета продуктов — признак того, что их несколько раз замораживали и размораживали. Это очень опасно для здоровья, так как при температуре выше пяти градусов в продуктах начинают развиваться патогенные микроорганизмы. Эксперт подчеркнула: если хотя бы один из ингредиентов вызывает подозрения, употреблять блюдо в пищу нельзя.

Кроме того, по словам Мясниковой, инфекция может попасть в готовую еду из-за несоблюдения правил гигиены. Это особенно опасно при приготовлении блюд, в которых содержатся ингредиенты без термической обработки. Эксперт объяснила, если овощи и курицу разделывать на одной и той же доске, болезнетворные бактерии с мяса запросто могут попасть на овощи для салата.

«Нужно использовать разные доски для сырых продуктов и для готовых. И ножи должны быть тоже разные», — предупредила Мясникова.

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