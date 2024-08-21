Врач развеял мифы о чудотворных витаминных капельницах от похмелья

Витамины могут вызвать аллергическую реакцию, что может привести к летальному исходу, универсальных капельниц не существует, сказала НСН врач-терапевт Татьяна Романенко.

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Даже витаминные капельницы при неправильном подборе препаратов могут привести к летальному исходу, заявила в интервью НСН врач-терапевт Татьяна Романенко.

Житель Казани умер после капельницы, сообщил ранее Telegram-канал Shot. Мужчина планировал вместе с супругой делать инъекции с витаминами для поднятия иммунитета, однако косметолог перепутала препараты и поставила "капельницу от похмелья". После процедуры у пациента выявили желудочно-кишечное кровотечение, которое развилось на фоне гастрита, врачи не смогли спасти мужчину. По словам Романенко, к капельницам можно обращаться только по назначению врача.

«Витамины могут вызвать аллергическую реакцию, что тоже может привести к летальному исходу. Лечить любого пациента должен врач, который изучает анализы, прежде чем назначить препарат. Не нужно ставить капельницы по совету друзей, соседей или коллег. У пациента ранее могло не быть аллергии на витамины группы B, но реакции организма меняются. Даже витамин C может вызвать аллергическую реакцию. Летальный исход может наступить не только из-за того, что ввели не те препараты. У человека могут быть какие-то хронические заболевания, которые не лечились должным образом», - заявила она.

Как добавила собеседница НСН, универсального состава для капельниц от похмелья также не существует.

«Обычно, когда люди обращаются с алкогольным отравлением, доктора работают по симптомам. Снимают интоксикацию, активизируют работу печени и почек, внутривенно вводя витамины. Однако в некоторых случаях необходимо ограничить объем вводимой жидкости, потому что у человека есть, например, хронические заболевания почек. В зависимости от состояния сердечно-сосудистой системы, какие-то препараты могут быть противопоказаны», - подытожила она.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сообщил «Радиоточке НСН», что синтетические витамины из аптек не приносят пользы здоровым людям, а могут лишь навредить.