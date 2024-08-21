Боль в животе и не только: терапевт перечислил явные признаки гастрита
Гастрит сопровождается рядом неприятных ощущений в брюшной полости. По каким симптомам можно распознать патологию, «Клопс» рассказала калининградский врач-терапевт Яна Белоусова.
Заболевание, связанное с воспалением слизистой желудка, приводит к нарушению процесса пищеварения. Человек начинает испытывать дискомфорт в области этого органа, хотя сама оболочка и не имеет болевых рецепторов, отметила доктор.
«Всё дело в растяжении мышц желудка, например, от газообразования и изжоги», — пояснила терапевт.
Симптомы, указывающие на гастрит
- Боль в животе,
- Тяжесть во время или после еды,
- Тошнота постоянная или периодическая,
- Изжога,
- Отрыжка и неприятный вкус во рту,
- Повышенное слюноотделение,
- Сухость во рту,
- Нарушение стула: запор или понос.
Патология может развиться из-за неправильного питания или заражения бактерией хеликобактер пилори. Но это не единственные причины.
«К воспалению также приводят инфекционные процессы, язва желудка, нарушения эндокринной системы и ещё множество других причин. Выявить их может только специалист», — прокомментировала доктор.
Самолечение при гастрите недопустимо. При первых признаках нужно обратиться к врачу: терапевту или гастроэнтерологу. В момент обострения заболевания необходимо исключить из рациона алкоголь, кофе, жирную, острую и копчёную пищу, предупредила Белоусова.