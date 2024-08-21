Терапевт перечислил явные признаки гастрита

Гастрит сопровождается рядом неприятных ощущений в брюшной полости. По каким симптомам можно распознать патологию, «Клопс» рассказала калининградский врач-терапевт Яна Белоусова.

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Заболевание, связанное с воспалением слизистой желудка, приводит к нарушению процесса пищеварения. Человек начинает испытывать дискомфорт в области этого органа, хотя сама оболочка и не имеет болевых рецепторов, отметила доктор.

«Всё дело в растяжении мышц желудка, например, от газообразования и изжоги», — пояснила терапевт.

Симптомы, указывающие на гастрит

Боль в животе, Тяжесть во время или после еды, Тошнота постоянная или периодическая, Изжога, Отрыжка и неприятный вкус во рту, Повышенное слюноотделение, Сухость во рту, Нарушение стула: запор или понос.

Патология может развиться из-за неправильного питания или заражения бактерией хеликобактер пилори. Но это не единственные причины.

«К воспалению также приводят инфекционные процессы, язва желудка, нарушения эндокринной системы и ещё множество других причин. Выявить их может только специалист», — прокомментировала доктор.

Самолечение при гастрите недопустимо. При первых признаках нужно обратиться к врачу: терапевту или гастроэнтерологу. В момент обострения заболевания необходимо исключить из рациона алкоголь, кофе, жирную, острую и копчёную пищу, предупредила Белоусова.