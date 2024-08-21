Онколог предупредил о «тихом» раке, который поражает женщин после 35 лет

Коварное злокачественное заболевание женской репродуктивной системы — рак яичников. Его отличительные черты — агрессивное течение и отсутствие симптоматики на ранних стадиях: в 60–80 процентах случаев заболевание впервые обнаруживается только на III и IV стадиях, при которых показатели пятилетней выживаемости очень низки. Именно поэтому рак яичников называют «тихим убийцей». Подробнее о заболевании «Вечерней Москве» рассказал врач-гинеколог, онколог «Клиники Фомина» Алексей Муравлев.

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Причины возникновения рака яичников

По его словам, причины возникновения рака яичников до конца не изучены. Установлено, что в 10 процентах случаев встречается наследственная форма, которая связана с мутацией определенных генов.

Также существуют факторы риска:

возраст старше 50 лет;

раннее начало менструации (до 12 лет);

отсутствие беременности;

первые роды после 35 лет;

избыточная масса тела;

курение.

«Важно понимать, что факторы риска не являются истинной причиной заболевания и не означают его обязательное появление», — отметил Муравлев.

Диагностика рака яичников

Обнаружение рака яичников на ранней стадии значительно повышает шансы на успешное лечение, подчеркнул специалист.

«Например, при I стадии рака яичников пятилетняя выживаемость составляет 85–90 процентов. Но "тихий убийца" умеет действовать скрытно. На I и II стадиях признаки заболевания чаще всего отсутствуют либо имеют неспецифический характер (слабость, недомогание, снижение аппетита). Большинство случаев постановки диагноза на ранней стадии — это случайная гистологическая находка после хирургического лечения кистозных образований яичников», — рассказал онколог.

В диагностике рака яичников используют клинико-лабораторные и инструментальные методы исследования:

УЗИ;

МРТ;

КТ;

колоноскопия;

определение уровня онкомаркеров в крови.

«Однако окончательный диагноз устанавливается по результатам гистологического исследования. Распространенной практикой является проведение диагностической лапароскопии для осуществления так называемого хирургического стадирования — биопсии образования в области яичника и других "контрольных точек" для получения достоверной информации о стадии», — добавил гинеколог.

Лечение заболевания

Лечение рака яичников во многих случаях заключается в сочетании хирургического вмешательства и химиотерапии, пояснил Муравлев. На самой ранней стадии у пациентов молодого возраста возможно хирургическое лечение с сохранением репродуктивной функции.

План составляется индивидуально — в зависимости от стадии, распространенности заболевания, возраста и общего состояния пациента, наличия репродуктивных планов, заключил специалист.