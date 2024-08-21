Впервые в России женщина с муковисцидозом родила здорового ребенка

В Свердловской области зафиксировано уникальное медицинское событие - молодая женщина с муковисцидозом, получающая терапию таргетными препаратами, родила здорового ребенка.

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"Это первый подобный случай в России, когда мама с таким диагнозом смогла выносить и родить малышку", - сообщает региональный минздрав.

Как говорят врачи, еще каких-то 15 лет назад это заболевание было по сути приговором своему носителю, так как оно значительно сокращает продолжительность жизни. И хотя современные медикаменты позволяют пациентам с генетической поломкой поддерживать качество жизни, они сводят к минимуму вероятность беременности. Так что случившегося на Урале специалисты называют настоящим чудом.

По словам медиков, диагноз свердловчанке поставили в шесть лет. Два года назад она начала принимать таргетную терапию - она не исправляет, конечно, поломку гена, но позволяет устранить ее последствия (пневмонию, сепсис, почечную и дыхательную недостаточность, поражение печени, сердца и так далее).