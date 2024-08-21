Подолог объяснил причины появления вросшего ногтя

Вросший ноготь может появиться из-за неправильного подстригания ногтей во время педикюра, рассказала в беседе с «Леди Mail» косметолог, подолог Екатерина Анпилогова. По ее словам, также причиной может быть неправильно подобранная обувь.

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"Обувь должна быть комфортной, не приводить к излишней потливости и не сдавливать пальцы на ногах", — объяснила косметолог.

Подолог отметила, что ноготь может врасти из-за различных проблем с организмом, например, из-за излишней потливости (гипергидроза), отечности, лишнего веса и инфекций. Чаще всего с проблемой вросшего ногтя сталкиваются подростки, беременные, спортсмены и люди, страдающие от сахарного диабета и псиориаза.

Ранее телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, что ряд проявлений на ногтях может указывать на меланому, различные хронические заболевания легких и сердца или псориаз. В числе таких признаков специалисты назвали темные пятна или линии, бело-желтые пятна и впадины, а также преобразование ногтя к виду «часового стекла».

До этого Елена Малышева рассказала, что нанесение гель-лака на ногти опасно с точки зрения развития рака. Она объяснила, что большинство ультрафиолетовых ламп, которые используются в ходе процедуры, представляют опасность.