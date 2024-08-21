Женщина 30 лет жила с металлическим осколком в колене после операции

У жительницы Кузбасса в колене обнаружили металлический осколок. Предположительно, он мог попасть туда около 30 лет назад, когда пациентке делали операцию.

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Жительница Кузбасса страдала от сильной боли в колене. Врачи-травматологи Кемеровской городской клинической больницы № 11 решили провести артроскопию. Во время операции они обнаружили причину боли – инородное тело. Это был металлический осколок.

По мнению специалистов, он мог попасть в организм только при операции. Пациентка же рассказала, что переживала вмешательство лишь единожды – в подростковом возрасте ей удаляли часть мениска.

«Вероятнее всего, осколок – часть хирургического инструмента. К сожалению, в 90-е перебои со снабжением расходными материалами случались. Врачи, чтобы помочь пациенту, самостоятельно изготавливали конструкции из медицинской стали», – сообщил глава Минздрава Кузбасса.

Ранее редакция сообщала, что жизнь кемеровчанина оказалась под угрозой из-за попавшей 12 лет назад в организм спицы.