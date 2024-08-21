Симптомом чего может являться замедленный рост ногтевой пластины

На скорость роста ногтей влияют многие факторы. Например, неправильное питание или гормональный сбой, рассказала «Клопс» врач-эндокринолог Татьяна Юспина.

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Любые внешние проявления всегда связаны со здоровьем человека. Замедленный рост ногтевой пластины — не исключение, обратила внимание доктор.

«Обычно такая ситуация наблюдается при гипотиреозе. Заболевание связано со снижением функций щитовидной железы, когда резко уменьшается количество вырабатываемых ей гормонов», — пояснила эндокринолог.

Гипотиреоз отражается не только на ногтях, но и сопровождается другими симптомами. Человек может ощущать слабость и сонливость, а также отмечать быстрый набор веса и сухость кожи.

Ещё одной причиной плохого роста ногтевой пластины может быть спазм мелких сосудов. Если в организме замедлен обмен веществ, сокращается выработка тепла.

«Чтобы его сохранить, сосуды спазмируются. Необходимые полезные вещества в кровь поступают хуже, в итоге ногтевая пластина растёт еле-еле», — прокомментировала Юспина.

Нередко к снижению темпа приводит и нехватка витаминов. Нелишним будет сделать анализ крови и посмотреть показатели цинка, железа и кальция. При обнаружении дефицита этих веществ — необходимо обогатить организм витаминами. Например, больше употреблять зелени, рыбы, мяса и яиц.

Всю домашнюю работу с моющими средствами рекомендовано выполнять в перчатках. Так вы сможете защитить руки от агрессивных химических веществ.