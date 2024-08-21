Невролог перечислил факторы риска развития инсульта

Люди с некоторыми опасными состояниями находятся в группе риска развития инсульта, предупредил врач-невролог Владимир Мартынов. Факторы риска он перечислил в беседе с РИА Новости.

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По его словам, прохождение ежегодной диспансеризации поможет выявить факторы риска — например, гипертонию (высокое артериальное давление), при которой нужно регулярно измерять давление и по необходимости принимать понижающие его препараты.

Факторами, увеличивающими риск развития инсульта, являются также наличие избыточного веса и ожирение, атеросклеротические бляшки, появляющиеся из-за высокого уровня холестерина в крови, перечислил Мартынов. Невролог порекомендовал людям, которые входят в группу риска, регулярно проверять уровень холестерина и уровень сахара в крови, а также снизить потребление соли. При необходимости, добавил он, нужно принимать статины, антикоагулянты или антидиабетические препараты, но только по назначению лечащего врача.

Ранее Мартынов перечислил причины головной боли. По словам врача, частые головные боли могут быть признаками хронической мигрени, указывать на стресс, усталость, напряжение мышц шеи и плеч. Они могут возникать из-за синусита, воспаления носовых пазух, приема некоторых лекарств.