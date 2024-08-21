Хирурги спасли пациентку с крупным новообразованием в кишечнике

Как уточнили в региональном департаменте здравоохранения, липома может долгое время не проявляться симптомами. В этом случае, из-за своей массы, липома смещалась вниз, что вызывало болевые ощущения. Кроме того, плохое кровоснабжение верхней части образования привело к ее некрозу, что усугубляло воспаление и дискомфорт.

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Врачи столкнулись с выбором: провести операцию с частичным удалением кишечника или попытаться удалить образование эндоскопически, что представляет собой более сложный и рискованный метод. Опытные специалисты решили попробовать сохранить орган, несмотря на потенциальные сложности.

Хирург присутствовал в операционном зале для возможного перехода к более инвазивному методу, но операция прошла легче, чем ожидалось. Липому удалось удалить частично, без необходимости открытого вмешательства. Процедура длилась два часа и завершилась успешно. Следующий шаг включает исследование опухоли и разработку дальнейшего плана лечения для пациентки.

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