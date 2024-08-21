Доктор оценил возможность новой пандемии из-за оспы обезьяны

ВОЗ объявила ЧС из-за риска распространения вируса за пределы государств и возможных международных последствий.

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Заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО МЗ РФ, доктор медицинских наук Елена Малинникова отметила в разговоре с Общественной Службой Новостей, что вирус оспы обезьян распространяется медленно и только при непосредственном контакте. В России налажены меры противодействия его массовому распространению, а также есть вакцины от натуральной оспы, которые защищают и от оспы обезьян с высокой эффективностью.

В России уже были зафиксированы трое заболевших оспой обезьян — один в 2022 году и двое в 2024-м. Роспотребнадзор своевременно обновил методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы.

Чрезвычайная ситуация в связи с коронавирусом была объявлена накануне президентских выборов в США, как и нынешняя ЧС по обезьяньей оспе.

Опасения перед биотерроризмом и массовым распространением оспы обезьян в России не подтверждаются.

В РФ есть и медикаментозные средства для защиты от оспы обезьян, и вакцины.

Все вакцины для профилактики натуральной оспы в России — отечественного производства, поэтому не нужно будет их специально закупать.