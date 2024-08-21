На какую бесплатную помощь и исследования имеют право пациенты с диабетом

У 6% взрослого населения мира имеется сахарный диабет, и количество больных - вслед за ожирением - увеличивается год от года. Причем многие даже об этом не подозревают - диабет "не болит", неприятные симптомы появляются, когда дело уже зашло далеко. В России, по официальным данным, пациентов с таким диагнозом 5 млн человек, но по оценкам наших ведущих эндокринологов, реально их минимум вдвое больше.

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Сахар в крови - это вовсе не сладко, он медленно, но верно разрушает сосуды. Потому у диабетиков в два-три раза выше риск инфаркта и инсульта. Болезнь провоцирует и другие осложнения - поражение почек, глаз, стоп, так что такие пациенты должны находиться под постоянным контролем врача. В нашей стране предусмотрено обязательное диспансерное наблюдение, чтобы контролировать уровень глюкозы в крови, вовремя "ловить" проблемы с глазами, почками, суставами. Многое зависит от самого человека: если он занимается собой - с диабетом можно жить долго и счастливо.

Эксперты системы ОМС рассказали "РГ", как встать на диспансерный учет и какая бесплатная медпомощь положена больным сахарным диабетом.

Кто занимается пациентами с диабетом

Тревожный факт: 80% случаев нарушений со стороны медиков - это несвоевременная постановка больных на диспансерный учет. Хотя по правилам взрослые пациенты должны постоянно наблюдаться у врача-терапевта, при необходимости консультироваться у эндокринолога и других узких специалистов (офтальмолога, нефролога, хирурга), а диспансерное наблюдение оформляют в течение трех рабочих дней после постановки диагноза. И неважно, где это было сделано - в поликлинике, во время диспансеризации или когда пациент проходил лечение в стационаре.

Аналогичный алгоритм существует и для детей: ребенок должен быть поставлен на диспансерный учет у врача-педиатра.

Откладывать визит к вашему лечащему врачу не стоит. Ведь при диспансерном наблюдении для пациентов в рамках ОМС предусмотрен большой объем исследований, которые проводятся регулярно. При этом проблема в том, что пациенты не знают, на что имеют право, и не настаивают на регулярных обследованиях, если сам врач их не назначает.

"Увы, нередки нарушения установленных нормативов. Это нарушения клинических рекомендаций, непроведение всего комплекса положенных обследований, нужных консультаций и осмотров", - говорит член Совета по медицинскому страхованию ВСС Надежда Гришина.

Какие именно обследования положены пациентам с сахарным диабетом?

Лабораторные анализы

Для пациентов старше 18 лет:

1 раз в 3 месяца - уровень гликированного гемоглобина (HbA1c);

Не реже 1 раза в год - общий и биохимический (белок, кальций, липидный профиль, триглицериды, билирубин, мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, калий, натрий, мочевая кислота);

1 раз в год - общий (клинический) анализ мочи;

Не реже 1 раза в год - определение альбумина или соотношения альбумина/креатинина в утренней порции мочи;

Не реже 1 раза в год - расчет скорости клубочковой фильтрации (проверка того, как работают почки).

Для детей с сахарным диабетом I типа (до 18 лет):

Не реже 2 раз в год - исследование уровня гликированного гемоглобина (HbA1c);

Не реже 1 раза в 5 лет - биохимический анализ крови (общий холестерин, липопротеины низкой плотности, триглицериды и т.д.) начиная с возраста 10 лет;

1 раз в год - уровень антител к тканевой трансглутаминазе или/и антител к эндомизию (IgA или IgG при дефиците IgA) при диагностике диабета или при длительности диабета 2-5 лет;

1 раз в год - уровень тиреотропного гормона, свободного тироксина, антител к тиреопероксидазе и антител к тиреоглобулину при диагностике диабета или при отсутствии данных результатов за последние 2 года;

1 раз в год - уровень альбумина в моче и креатинина в плазме крови начиная с возраста 11 лет или при длительности заболевания более 5 лет.

Как измерять уровень глюкозы в крови в домашних условиях

Главный помощник - глюкометр. Регулярные измерения помогают следить за уровнем сахара в крови, а это снижает риск осложнений.

Насколько часто нужно проводить самоконтроль у детей - вопрос индивидуальный. Врач учтет применяемую сахароснижающую терапию и уровень компенсации углеводного обмена и даст четкие рекомендации.

Обычно измерения проводят не реже 3-4 раз в неделю у детей на монотерапии метформином. А если ребенок получает инсулин - проверяться придется не реже 6 раз в день.

При целевом уровне гликированного гемоглобина на фоне монотерапии метформином обычно достаточно нескольких измерений в течение недели: натощак и после приема пищи. При повышении уровня гликированного гемоглобина во время сочетанной патологии или присоединившегося заболевания, возникновении симптомов гипер- и гипогликемии измерения проводят чаще.

Взрослым пациентам на инсулинотерапии необходимо проводить самоконтроль гликемии 4-10 раз в день.

Чем поможет доктор

Диабетики должны постоянно наблюдаться у врача-терапевта, а дети у врача-педиатра.

"Важно знать, что доктор должен выполнять и комплексное обследование стоп - не позднее чем через 5 лет от дебюта заболевания, а потом - не реже одного раза в год. Также он должен проводить визуальный осмотр и пальпацию мест инъекций инсулина не реже одного раза в 6 месяцев у пациентов, проверять, правильно ли больной вводит себе лекарство", - отмечает советник генерального директора страховой медицинской организации "Капитал-МС" Михаил Пушков.

Врач дает четкие рекомендации и по схеме лечения (будут ли это только сахароснижающие лекарства или понадобится вводить инсулин) и расписывает схему гликемического контроля.

Дополнительные обследования

Всем пациентам с сахарным диабетом выполняют:

ЭКГ - ежегодно;

УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, щитовидной железы и паращитовидных желез (при отсутствии других показаний/заболеваний) - один раз в два года;

ЭХО КГ проводится в дополнение к ЭКГ при наличии у пациента гипертонической болезни, ожирения, ишемической болезни сердца (ИБС);

если у вас наблюдаются головокружения, снижение трудоспособности, утомляемость, головные боли, снижение слуха, зрения - необходимо провести УЗДГ сосудов головы и шеи и КТ головного мозга;

обязателен ежегодный профилактический прием у офтальмолога и невролога, в том числе и для детей с 11 лет или при длительности заболевания более 5 лет.

Офтальмолог должен регулярно выполнять биомикроскопию глаза и глазного дна под мидриазом - не позднее чем через 5 лет от постановки диагноза, а затем ежегодно.

Для детей предусмотрена консультация медицинского психолога - как для пациента, так и для его родителя (законного представителя).

Вопрос ребром

Что пациент может сделать сам для своего здоровья

Для людей с диабетом очень важно быть пунктуальными: соблюдать определенный рацион, не пропускать прием лекарств и самоанализы. Для этого важно пройти обучение в "Школе для пациентов с сахарным диабетом" - там научат всему: как вести дневник самоконтроля артериального давления, уровня сахара, как проводить пальпацию мест инъекций, следить за состоянием глаз и стоп. (Это визуальный осмотр, оценка вибрационной, тактильной и температурной чувствительности нижних конечностей, определение пульсации на артериях стоп.)

При появлении онемения, болей либо судорог в нижних конечностях, изменениях цвета кожи нужно не откладывая обратиться к врачу: он назначит проведение УЗДГ сосудов нижних конечностей и консультацию сосудистого хирурга.