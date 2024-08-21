Окулист объяснил, чем опасно купание в контактных линзах

Британский врач Тина Патель призывает людей снимать контактные линзы перед купанием: перед принятием душа, плаванием в бассейне или водоёме. По её словам, это может привести к глазным заболеваниям.

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"В большинстве водоёмов содержится акантамеба — микроорганизм, который может вызвать серьёзные глазные инфекции, если попадёт под контактные линзы. Вода в целом, смешанная с линзами, также увеличивает риск возникновения глазных инфекций и раздражений".

Также купание в контактных линзах может привести к царапинам и язвам роговицы, синдрому сухого глаза.

Как отмечает окулист, если вы не можете обойтись без контактных линз, то во время плавания следует надевать водонепроницаемые очки. Если вы в душе, то утилизировать линзы нужно сразу после мытья.