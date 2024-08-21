Терапевт ответил, какие продукты противопоказаны гипертоникам

Людям с гипертонией нужно отказаться от жирных, острых и жареных блюд, продуктов с кофеином, а также от курения, рассказал NEWS.ru профессор кафедры терапии медфака Государственного университета просвещения Станислав Ионов. Он отметил, что при данном заболевании нужно исключить алкоголь.
"При повышенном давлении не стоит употреблять продукты, содержащие кофеин, в частности кофе и крепкий черный чай. Не нужно есть жирное, жареное, острое — все это также способствует повышению тонуса сосудов и приводит к артериальной гипертензии. Необходимо вести здоровый образ жизни, уходить от вредных привычек — курения и алкоголя", — заявил Ионов.
По его словам, сигареты содержат никотиновую кислоту, повышающую тонус сосудов, что приводит к росту давления. Эксперт также подчеркнул, что курение провоцирует эндартериит.
"Курение приводит к развитию эндартериита (сужению, зарастанию сосудов, что резко снижает их пластичность). Алкоголь в высоких дозах, особенно при наличии перечисленных выше факторов риска, также ведет к повышению давления", — подытожил Ионов.
Ранее врач-эндокринолог Мария Калошина заявила, что после 40–50 лет нужно отказаться от жареного и полуфабрикатов. По ее словам, в корочке много канцерогенов, а с возрастом повышается риск онкологии из-за большого количества мутаций в клетках.