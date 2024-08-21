Терапевт ответил, какие продукты противопоказаны гипертоникам

Людям с гипертонией нужно отказаться от жирных, острых и жареных блюд, продуктов с кофеином, а также от курения, рассказал NEWS.ru профессор кафедры терапии медфака Государственного университета просвещения Станислав Ионов. Он отметил, что при данном заболевании нужно исключить алкоголь.

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"При повышенном давлении не стоит употреблять продукты, содержащие кофеин, в частности кофе и крепкий черный чай. Не нужно есть жирное, жареное, острое — все это также способствует повышению тонуса сосудов и приводит к артериальной гипертензии. Необходимо вести здоровый образ жизни, уходить от вредных привычек — курения и алкоголя", — заявил Ионов.

По его словам, сигареты содержат никотиновую кислоту, повышающую тонус сосудов, что приводит к росту давления. Эксперт также подчеркнул, что курение провоцирует эндартериит.

"Курение приводит к развитию эндартериита (сужению, зарастанию сосудов, что резко снижает их пластичность). Алкоголь в высоких дозах, особенно при наличии перечисленных выше факторов риска, также ведет к повышению давления", — подытожил Ионов.

Ранее врач-эндокринолог Мария Калошина заявила, что после 40–50 лет нужно отказаться от жареного и полуфабрикатов. По ее словам, в корочке много канцерогенов, а с возрастом повышается риск онкологии из-за большого количества мутаций в клетках.