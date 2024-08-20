Врач объяснила, что вызывает вздутие живота и как с этим справиться

Вздутие живота чаще всего никак не вредит здоровью, но может быть неприятным. Существует множество причин, по которым вы можете с этим столкнуться.

Одна из наиболее распространённых причин возникновения вздутия живота — это избыток газов в пищеварительном тракте. Когда вы едите или пьёте, вы проглатываете воздух.

Также некоторые продукты и напитки могут вызывать газообразование прямо во время пищеварения. Это бобы, брокколи, брюссельская капуста, газировка. Газы могут накапливаться в пищеварительной системе, что приводит к вздутию живота.

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По мнению некоторых людей, ухудшить симптомы вздутия могут жевательная резинка, подсластители, алкоголь, кофеин и белковые добавки.

Вздутию живота способствуют и проблемы с пищеварением. Это запор и синдром раздражённого кишечника. Люди с синдромом раздражённого кишечника могут страдать также от болей в животе, диареи, запоров.

Чтобы справиться с вздутием живота, вам нужно сделать несколько вещей. Во-первых, старайтесь избегать продуктов, которые могут это состояние спровоцировать. Во-вторых, записывайте в дневник питания, что вы едите и когда у вас возникает вздутие.

Предотвратить вздутие могут цельные, необработанные продукты, богатые клетчаткой: овощи, фрукты, цельнозерновые, бобовые. Помогают пищеварению йогурт и кефир. Традиционно для уменьшения вздутия живота и улучшения пищеварения использовались имбирь, мята перечная и фенхель. Некоторые считают полезными для этого овёс, семена льна.

Могут помочь некоторые изменения в образе жизни. Например, старайтесь есть небольшими порциями, но чаще, медленно и тщательно пережёвывайте пищу.

Обильное питьё предотвращает обезвоживание, способствует регулярному опорожнению кишечника. Стимулирует пищеварение и уменьшает задержку воды регулярная физическая активность.

Очень редко вздутие живота может быть симптомом рака яичников, особенно у женщин старше 50 лет.

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