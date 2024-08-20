Психотерапевт перечислил признаки клинической депрессии

Классической триадой депрессии являются сниженный фон настроения, изменение мышления по депрессивному типу и двигательная заторможенность, рассказала врач-психиатр высшей категории, психотерапевт «Клиники доктора Исаева» Людмила Нугаманова. Ключевые признаки депрессии она назвала в беседе с «Лентой.ру».

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«Во время депрессии к устойчивому мрачному настроению присоединяется тоска и безысходность, которые ощущаются как ком в груди — это длительное и мучительное состояние слабости и бессилия. При депрессии время тянется мучительно долго, и пациенту кажется, что его страдания вечные и беспросветные. Часто люди говорят, что они живут в непрекращающейся черной полосе», — поделилась врач.

Также, по ее словам, может возникать состояние психического бесчувствия — как будто человек отчуждается от своих эмоций и перестает что-либо чувствовать. Во время тревожной депрессии присоединяется еще один симптом — у человека постоянно возникает ожидание чего-то плохого. Специалист добавила, что для такого типа депрессии характерно расстройство сна: ранние подъемы, бессонница, сонливость днем.

Нугаманова рассказала, что при депрессии замедляется темп мышления, оно становится малопродуктивным, поэтому уменьшается работоспособность человека.

«В результате задачи не выполняются, возникает чувство вины и навязчивые мысли негативного характера. Снижается самооценка, утрачивается интерес ко всему, и наступает состояние растерянности, разочарования, никчемности», — дополнила психиатр.

Третий пункт — замедление движений при депрессии проявляется следующим образом: человеку трудно встать с кровати, мимика лица становится однообразной, выражающей грусть и печаль, а речь тихой и монотонной.

«Самое тяжелое состояние в депрессии — это депрессивный ступор, неподвижность: отсутствие движений, мыслей, чувств. В таком случае пациент нуждается в срочной госпитализации и стационарном лечении. Противоположное ступору — состояние возбуждения, когда на фоне депрессивного состояния происходит психомоторное возбуждение и человек может нанести себе большой вред вплоть до суицидальных действий», — Людмила Нугаманова, врач-психиатр.

По словам психиатра, в среднем клиническая депрессия длится в течение 6-7 месяцев. В такой ситуации человек нуждается в медикаментозной терапии и, возможно, в поддерживающей терапии на протяжении двух и более лет, добавила она.

«Депрессия имеет тенденцию к усилению, расширению, если не заниматься ею своевременно, она накапливается как снежный ком и заваливает человека своей мощью, поэтому важно обращаться за помощью своевременно и всегда быть среди людей», — заключила врач.

Ранее психолог Ирина Мансурова рассказала, что в настоящее время в России есть большое число пациентов с клинической депрессией, при этом люди редко воспринимают заболевание всерьез и не обращаются за помощью к специалистам.