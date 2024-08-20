Онколог предупредил, какое новообразование может перерасти в рак груди

Доброкачественные новообразования в молочной железе обычно не представляют угрозы жизни, но есть и такие, что способны перерасти в рак. Об этом «Клопс» рассказал врач-онколог, маммолог, хирург, кандидат медицинских наук Владимир Воротников.

Рак «in situ» — доброкачественное образование в молочной железе, которое имеет высокую вероятность переродиться и привести к онкологии.

«Коварное заболевание нередко встречается среди женщин. Патология развивается бессимптомно, и установить диагноз можно только с помощью маммографии», — прокомментировал специалист.

Если на рентгеновских снимках отображается множество разбросанных белых точек на молочной железе — это характерный признак рака «in situ». В такой ситуации показание к хирургическому вмешательству будет обязательным, подчеркнул онколог.

«Иногда провести гистологическое исследование невозможно из-за очень мелких образований. Но всё равно поражённый участок хирурги будут удалять, чтобы снизить вероятность развития онкологии», — обратил внимание Воротников.

Несмотря на то что рак «in situ» — доброкачественное изменение, оно соответствует злокачественному и будет расти. К счастью, в отличие от инвазивного, этот вид рака не даёт метастазы и не станет причиной смерти.

«Тем не менее шанс превратиться в злокачественную опухоль очень высок», — заключил врач-онколог.

Врач рассказал, является ли мастопатия предраковым состоянием.