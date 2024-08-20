Нейросети обучили выявлять редкую патологию на ранних сроках беременности

«Яндекс» разработал нейросеть, которая поможет врачам обнаружить на УЗИ-исследовании беременных женщин признаки spina bifida – тяжелой врожденной патологии, которую сложно диагностировать из-за ее редкости: она встречается один раз на тысячу новорожденных.

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Благодаря новой технологии, медики могут увидеть признаки болезни на более ранних сроках и отправить пациентку на дополнительное обследование. ИИ-решение доступно бесплатно всем специалистам на сайте фонда «Спина бифида».

Медицинский специалист может загрузить в решение результаты УЗИ, сделанные во время первого скрининга. Решение проанализирует снимок и поможет определить вероятность, с которой на изображении есть признаки spina bifida. При наличии вероятности патологии, пациентка оперативно может быть направлена в крупные перинатальные центры для лечения.

По словам Лилияны Чугуновой, к.м.н., старшего научного сотрудника отделения ультразвуковой и функциональной диагностики ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, проблема своевременной диагностики spina bifida стоит в России остро. Выявлять патологию на скрининге первого триместра могут только высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы, знающие о патогенезе заболевания и особенностях анатомических структур ЦНС плода. Чаще патология обнаруживается во втором триместре, когда может быть уже поздно принимать решение о проведении внутриутробной операции по закрытию дефекта, которая существенно улучшает качество жизни детей с таким диагнозом.