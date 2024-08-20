Россияне рассказали о наличии аптечки на рабочем месте

Аптечки для оказания первой помощи – обязательный атрибут организаций: офисов, производств, строительных площадок и пр. Как оказалось, многие работники об этом не знают: они не в курсе, есть ли ни их рабочем месте аптечка, или только догадываются, где она может находиться.

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из разных городов России.

Наличие аптечки входит в обязанность работодателя. У большинства работодателей (82%) аптечка есть, при том, что 12 лет назад требование соблюдали только в каждой четвертой компании. Аптечка должна соответствовать установленному образцу – с 1 сентября 2024 года вступают в силу новые требования по ее комплектации.

В России 3 из 4 работников знают место нахождения производственной аптечки («Она отмечена на плане эвакуации»). 6% догадываются, где она может быть («Ее постоянно растаскивают»). 17% не знают – есть аптечка или нет.

В Новосибирске 75% работников знают, где аптечка, 9% догадываются, где она может быть, 16% не знают о ее наличие. Самые осведомленные – работники до 34 лет.