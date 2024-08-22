Эксперт оценил опасность эпидемии оспы обезьян для России

Всемирная организация здравоохранения на днях объявила новую вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения – в связи с распространением смертельно опасного штамма вируса. Инфекционист прокомментировал, насколько велика угроза эпидемии оспы обезьян для России.

На вопрос ответил доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов. Он рассказал телеканалу Доктор, что вероятность эпидемии расценивается как низкая.

По его словам, для развития заболевания требуется длительный контакт с источником инфекции. В отличие от «летучих» инфекций, таких как COVID-19, корь, грипп и ветряная оспа, передача осуществляется только при непосредственном контакте с выделителем вируса.

Инфекционист отметил, что потенциально завезенная инфекция может распространиться по стране. Но, учитывая наличие тест-систем для определения возбудителя и невысокую заразность вируса, локализовать возможный очаг будет гораздо проще, чем в случае с коклюшем, корью, краснухой, ветряной оспой, гриппом и полиомиелитом.

Эксперт добавил, что вирус обезьяньей оспы, как и другие возбудители инфекций, постоянно видоизменяется и мутирует, и передача от человека к человеку осуществляется все проще.