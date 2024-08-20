Врачи пересадили печень шестимесячному ребенку с редкой болезнью

Врачи из Азербайджана впервые пересадили печень шестимесячному ребенку с редкой болезнью
Азербайджанские врачи впервые пересадили печень шестимесячной девочке. У нее редкая болезнь – атрезия желчевыводящих путей, один случай на 30 тысяч. Сейчас ребенок проходит реабилитацию дома. Какие прогнозы дают врачи, узнал корреспондент «МИР 24» Эльшан Алиев.
Шестимесячная Омур чувствует себя хорошо. После операции прошел месяц. Врачи говорят: ребенок развивается, согласно возрасту. Прогнозы самые благоприятные.
«Провел полное обследование. Она чудесным образом идет на поправку. Состояние здоровья можно считать стабильно нормальным. После трансплантации у Омур не было никаких отторжений с новым органом. И не были выявлены инфекционные заболевания», – рассказал начальник отделения педиатрии и неонатологии, реаниматолог Центрального таможенного госпиталя Азербайджана Тельман Айтаев.
Еще недавно ее жизнь была под угрозой. С рождения у Омур слабый иммунитет. Часто простужалась, проявилась желтуха. Педиатры лечили симптомы. Но в одночасье все обострилось. В реанимацию девочку привезли без сознания. Хирург объявил: у ребенка цирроз печени, нужна пересадка.
«Я не стала долго раздумывать. Ради спасения ребенка я готова на любые крайности, даже на смерть. Лишь бы моя малышка осталась жива. Не счесть мои благословения врачам. Они спасители от Бога!» – рассказала мама девочки Ганджали Ибрагимова.
Группа крови отца не подошла. Мать Ганджали как носительница универсальной первой группы согласилась без раздумий. Операция длилась семь часов.
«Представьте себе ребенка шести месяцев. Вес – семь килограммов. Ту часть печени, которую мы взяли у донора, нам пришлось еще под микроскопами уменьшить под ребенка. Провели уникальную операцию за всю историю деятельности», – отметил начальник отделения хирургии и трансплантации органов Центрального таможенного госпиталя Азербайджана Мирджалал Казыми.
Врачи уверяют: мать ребенка скоро и сама полностью окрепнет. Печень имеет свойство восстанавливаться. А вот Омур для поддержания здоровья придется принимать необходимые медикаменты и регулярно обследоваться у врачей.
Операция по пересадке печени – одна из самых дорогостоящих. Для шестимесячной Омур все расходы покрыло государство.