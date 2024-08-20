Врачи пересадили печень шестимесячному ребенку с редкой болезнью

Азербайджанские врачи впервые пересадили печень шестимесячной девочке. У нее редкая болезнь – атрезия желчевыводящих путей, один случай на 30 тысяч. Сейчас ребенок проходит реабилитацию дома. Какие прогнозы дают врачи, узнал корреспондент «МИР 24» Эльшан Алиев.

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Шестимесячная Омур чувствует себя хорошо. После операции прошел месяц. Врачи говорят: ребенок развивается, согласно возрасту. Прогнозы самые благоприятные.

«Провел полное обследование. Она чудесным образом идет на поправку. Состояние здоровья можно считать стабильно нормальным. После трансплантации у Омур не было никаких отторжений с новым органом. И не были выявлены инфекционные заболевания», – рассказал начальник отделения педиатрии и неонатологии, реаниматолог Центрального таможенного госпиталя Азербайджана Тельман Айтаев.

Еще недавно ее жизнь была под угрозой. С рождения у Омур слабый иммунитет. Часто простужалась, проявилась желтуха. Педиатры лечили симптомы. Но в одночасье все обострилось. В реанимацию девочку привезли без сознания. Хирург объявил: у ребенка цирроз печени, нужна пересадка.

«Я не стала долго раздумывать. Ради спасения ребенка я готова на любые крайности, даже на смерть. Лишь бы моя малышка осталась жива. Не счесть мои благословения врачам. Они спасители от Бога!» – рассказала мама девочки Ганджали Ибрагимова.

Группа крови отца не подошла. Мать Ганджали как носительница универсальной первой группы согласилась без раздумий. Операция длилась семь часов.

«Представьте себе ребенка шести месяцев. Вес – семь килограммов. Ту часть печени, которую мы взяли у донора, нам пришлось еще под микроскопами уменьшить под ребенка. Провели уникальную операцию за всю историю деятельности», – отметил начальник отделения хирургии и трансплантации органов Центрального таможенного госпиталя Азербайджана Мирджалал Казыми.

Врачи уверяют: мать ребенка скоро и сама полностью окрепнет. Печень имеет свойство восстанавливаться. А вот Омур для поддержания здоровья придется принимать необходимые медикаменты и регулярно обследоваться у врачей.

Операция по пересадке печени – одна из самых дорогостоящих. Для шестимесячной Омур все расходы покрыло государство.