452 металлических предмета удалили иранские медики из желудка мужчины

Медики из иранского города Ахваз с помощью хирургического вмешательства извлекли из желудка 37-летнего мужчины почти три килограмма металлических изделий и камней.

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Пациент жаловался на постоянные боли в области живота и частую рвоту, из-за чего он практически не мог ни есть, ни пить. ​​​​​Проведенное рентгеновское обследование показало, что причиной является непроходимость желудка.

Врачи вскрыли брюшную полость мужчины и достали из его желудка 2,9 кг металлических изделий: 452 предмета, в том числе винты, гайки, ключи, а также камни.

После операции мужчина быстро пришел в себя. Однако через три дня у пациента был диагностирован психоз – состояние, при котором человек теряет связь с реальностью. Доктора считают, что мужчина глотал металлические предметы по меньшей мере на протяжении трех месяцев, сообщает издание The Daily Mail.

Врачи провели серию дополнительных исследований, чтобы убедиться, что металлические предметы не попали в другие части пищеварительной системы пациента.

Состояние, при котором человек испытывает извращенные пищевые потребности и ест волосы, бумагу, песок, называется аллотриофагией. Такое бывает у детей и у некоторых взрослых, иногда аллотриофагией страдают беременные женщины. В ряде случаев причиной может быть умственное переутомление либо дефицит железа или цинка. Тем не менее описанный инцидент не связан с аллотриофагией, а является следствием психического расстройства, отметили врачи.

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