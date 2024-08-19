Врачи в Родниках онкоцентра провели первую операцию и лучевую терапию

Сначала – удаление опухоли на толстой кишке, потом – на прямой. В калининградском онкоцентре 19 августа провели первые операции. Кроме того, первые 14 пациентов поступили на лечение в дневной стационар. В основном для проведения химиотерапии. В этот исторический для местной онкологии момент центр в Родниках побывал Святослав Кудряшов.

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Исторический момент: первая операция в стенах онкоцентра в Родниках. Проводят специалисты, которые приехали на работу в Калининград из разных уголков страны. Работа на новейшем оборудовании. Удаление опухоли на толстой кишке.

Степан Миракян, заместитель главного врача Онкологического центра Калининградской области:

«У пациента после перенесенной ранее онкологической операции по поводу опухоли сигмовидной кишки, на данный момент пациент пришел в рамках мониторинга, мы выявили у него новообразования, и чтобы дальше образование не развивалось, мы выполнили эндоскопическое удаление образования в рамках слизистой оболочки толстой кишки».

Следом за первой операцией – тут же вторая. Удаление опухоли в прямой кишке. Образование – незлокачественное, перспективы выздоровления – оптимистичные. Сегодня на лечение поступили первые 14 пациентов. И калининградцы, и жители области. Некоторых максимально «бесшовно» перевели из других больниц – центральной городской и областной. Как, например, жительницу Черняховского района Веру Шайхатдарову. У нее – меланома на руке.

Вера Шайхатдарова, пациент онкологического центра:

«Дочь увидела и послала меня к кожнику, кожник посмотрел и направили к онкологу, и пошло вот так. И буквально через неделю я уже здесь. Быстро».

Не надо ехать на операцию или обследование в Москву и Санкт-Петербург, не надо долго ждать очереди. Лечение бесплатное, строго по полису обязательного медицинского страхования. Двери онкоцентра открыты для каждого жителя региона. С июля около полусотни пациентов получили необходимую помощь, больше семи тысяч отметились в поликлинике.

Сергей Дмитриев, и. о. министра здравоохранения Калининградской области:

«Учреждение является флагманским для онкологической службы, для региона, здесь собраны ведущие и самые современные диагностические услуги, все современное оборудование, также и современное лечение».

Сейчас здесь запускают отделение радиотерапии. Лучевое лечение злокачественных образований. Год назад об этом не могли даже мечтать.

Кирилл Баринов, и. о. главврача Онкологического центра Калининградской области: «За моей спиной находится один из двух ускорителей электронов. На них мы начинаем лечить на следующей неделе, уже несколько пациентов мы положили в круглосуточные стационары, они сегодня получат лечение на аппаратах для Брахкетера и на гамма-терапевтическом аппарате. Поэтому это исторический день для онкологической службы Калининградской области».

Новые технологии – не только для биопсии молочной и щитовидной железы, телемедицинских консультаций и определения мельчайших новообразований. Еще одно ноу-хау: вот эти камеры, которые дезинфицируют кровати. Технологический прогресс начинается с тщательной стерилизации. Так считают специалисты одного из крупнейших онкоцентров страны. Нашего, калининградского.