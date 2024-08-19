Гепатолог объяснил, как нужно питаться при гастрите

При самом распространенном виде гастрита, когда в желудке повышен уровень кислотности, питаться надо дробно от четырех до пяти раз в день, соблюдая одни и те же часы приема пищи. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гепатолог, врач общей практики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), профессор Ольга Шархун.

© unsplash

«Важно не потреблять продукты, которые способствуют выработке кислоты, например, жирные бульоны. Лучше заменить их овощными супами или молочными. Кроме того, придется отказаться от всех пряных или острых продуктов, маринадов, копченостей и всего, что приготовлено способом жарки. Из напитков лучше выбирать сладкие фруктовые соки, минеральные воды без газа, а также какао или кисель, – они "гасят" симптомы. А вот алкоголь и кофе с чаем лучше не пить», – рассказала врач.

При хроническом гастрите с пониженной кислотностью надо добавить продукты, стимулирующие выработку кислоты, – например, бульоны. А то, что долго переваривается, по словам Шархун, надо исключить. В их число входят сдобное тесто, блины, рис, ржаной хлеб.