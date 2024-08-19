Как правильно сдавать кровь после вакцинации

Эпидемиолог Московского областного центра крови Елена Буданова разъяснила, через какое время после вакцинации можно сдавать кровь, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

Вакцинация — это простой, безопасный и эффективный способ защиты от болезней до того, как человек вступит в контакт с их возбудителями. Вакцинация задействует естественные защитные механизмы организма для формирования устойчивости к ряду инфекционных заболеваний и делает вашу иммунную систему сильнее.

«Вакцинироваться следует из двух главных соображений: прививка позволяет защитить себя и защитить окружающих. Поскольку некоторым людям прививки могут быть противопоказаны, их защита от болезней, предотвратимых с помощью вакцин, зависит от наличия прививок у окружающих», — говорит эпидемиолог Московского областного центра крови Елена Буданова.

Вакцинироваться может почти каждый. Однако людям с определенными заболеваниями и состояниями некоторые прививки противопоказаны или должны быть отложены на более поздний срок.

Вакцинация также является причиной временного отвода от донорства крови. Так, например, вакцинация в сезон ОРВИ и гриппа отстраняет людей от донации минимум на 10 дней.