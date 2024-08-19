Ортодонт рассказала, как проблемы с зубами влияют на сон

Из-за бруксизма и неправильной позиции нижней челюсти может портиться сон, рассказала в беседе с «Леди Mail» ортодонт-гнатолог Лиана Стрипская. По ее словам, также на качество сна влияет нарушение осанки.

Ортодонт объяснила, что патологический бруксизм, когда человек непроизвольно скрежещет зубами, сильно мешает спать из-за гиперспазма жевательных мышц. Также на сон пагубно влияет дистальный прикус, из-за которого в области гортаноглотки сужается проходимость воздухоносных путей. Эти пути еще больше сужаются, когда человек принимает горизонтальное положение.

Неправильное положение нижней челюсти нарушает кровообращение в шейном отделе, отметила Стрипская. Из-за этого могут возникать головные боли и хроническая усталость. Кроме того, если нарушена осанка могут появиться боли и спазмы мышц. Это все плохо сказывается на качестве сна, добавила гнатолог.

Ранее стоматолог-терапевт Сэсэгма Цыбенова рассказала, что при должном уходе пломба может прослужить долгое время. По ее словам, в этом помогут профессиональная гигиена и осмотры у врача. Она добавила, что пациенты вынуждены периодически менять пломбы из-за беспечного отношения и невнимательности: они игнорируют осмотры и не придерживаются гигиены полости рта.