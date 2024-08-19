Пациента весом в 220 килограмм спасли в Орехово-Зуево от обильной кровопотери

Врачи Орехово-Зуевской больницы приняли 36-летнего мужчину, который страдал от сильной боли в животе. Самочувствие усугублялось кровавой рвотой и постоянной слабостью. В ходе диагностики была выявлена кровоточащая язва желудка в запущенном состоянии. По данным пресс-службы регионального Минздрава, мужчина потерял полтора литра крови.

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Ситуация осложнялась избыточным весом пациента - 220 килограммов. Вдобавок у мужчины имелись многочисленные сопутствующие заболевания, которые нужно было учитывать при определении лечения язвы. Сначала эндоскописты временно остановили кровотечение с помощью специальных препаратов, тем самым подготовив пациента к операции. Затем рентгенхирурги и хирурги обнаружили поврежденный сосуд и закупорили его микросферами. Так удалось полностью остановить кровотечение. В конце реаниматологи восполнили кровопотерю мужчины.

Сейчас пациенту гораздо лучше, его выписали на амбулаторное лечение и восстановление. Его язва уже зарубцевалась, но в будущем без диеты уже не обойтись.