Неожиданные заболевания, которые можно заработать под кондиционером

Уходящее жаркое лето еще раз доказало, что жизнь без кондиционера может быть очень и очень непростой. Он существенно облегчает будни в душном нагретом помещении, однако при неправильном использовании способен негативно сказаться на здоровье человека. Речь идет не только о простуде, но и о более серьезных заболеваниях. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Югры (ХМАО) Людмила Катанахова.

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По словам специалиста, при использовании кондиционера есть риск подцепить бактериальную, грибковую или вирусную инфекцию. Риск повышается, если не дезинфицировать оборудование и не менять в нем фильтр. Внутри могут «поселиться» микроорганизмы, которые при работе кондиционера распространяются по помещению и попадают в организм.

В числе неочевидных заболеваний, которые можно заработать под кондиционером, есть, например, синусит. Это воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух и полости носа, которое вызывают вирусы (90-98% случаев) и бактерии (2-10%). Без лечения синусит может распространиться в область глазницы, уха и мозга. Врач Катанахова обратила внимание, что воздушно-капельным путем могут передаваться возбудители бактериального менингита (воспаление оболочек головного и спинного мозга). Еще одно острое инфекционное заболевание - болезнь легионеров (легионеллез). Бактерия-возбудитель живет в пресной воде и часто обнаруживается в закрытых резервуарах, системах кондиционирования.

Также важно учитывать, что кондиционер снижает влажность воздуха. Слизистая оболочка носа и дыхательных путей высушивается, организму становится труднее защищаться от вирусов и бактерий. Кроме того, кондиционер обычно работает в замкнутом цикле: свежий воздух в помещение не проникает, что тоже делает иммунитет слабее.