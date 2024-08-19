Неожиданные заболевания, которые можно заработать под кондиционером

Врач рассказала о неожиданных заболеваниях, которые можно заработать под кондиционером
Уходящее жаркое лето еще раз доказало, что жизнь без кондиционера может быть очень и очень непростой. Он существенно облегчает будни в душном нагретом помещении, однако при неправильном использовании способен негативно сказаться на здоровье человека. Речь идет не только о простуде, но и о более серьезных заболеваниях. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Югры (ХМАО) Людмила Катанахова.
По словам специалиста, при использовании кондиционера есть риск подцепить бактериальную, грибковую или вирусную инфекцию. Риск повышается, если не дезинфицировать оборудование и не менять в нем фильтр. Внутри могут «поселиться» микроорганизмы, которые при работе кондиционера распространяются по помещению и попадают в организм.
В числе неочевидных заболеваний, которые можно заработать под кондиционером, есть, например, синусит. Это воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух и полости носа, которое вызывают вирусы (90-98% случаев) и бактерии (2-10%). Без лечения синусит может распространиться в область глазницы, уха и мозга. Врач Катанахова обратила внимание, что воздушно-капельным путем могут передаваться возбудители бактериального менингита (воспаление оболочек головного и спинного мозга). Еще одно острое инфекционное заболевание - болезнь легионеров (легионеллез). Бактерия-возбудитель живет в пресной воде и часто обнаруживается в закрытых резервуарах, системах кондиционирования.
Также важно учитывать, что кондиционер снижает влажность воздуха. Слизистая оболочка носа и дыхательных путей высушивается, организму становится труднее защищаться от вирусов и бактерий. Кроме того, кондиционер обычно работает в замкнутом цикле: свежий воздух в помещение не проникает, что тоже делает иммунитет слабее.
«Минимум раз в год перед началом жаркого сезона нужно проводить обслуживание охлаждающих систем. Только специалист путем отбора проб воздуха или смыва с поверхностей кондиционера определит наличие плесени, опасных микроорганизмов. Не следует включать кондиционер на весь день и выкручивать прохладу на максимум - оптимальный уровень +21..+23 градуса. Помещение также рекомендуется проветривать естественным образом», - подытожила Людмила Катанахова.