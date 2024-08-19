Оспа обезьян не опасна для России, заявили в Роспотребнадзоре

Оспа обезьян не представляет никакой опасности для России, поскольку в стране есть все для выявления заболевания, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«У нас отличная экосистема, которая хорошо работает, это уже проверено. За весь прошедший период у нас было три случая завозной оспы, которую мы своевременно выявили и не допустили никакого распространения», – рассказала Попова изданию Life.

Глава Роспотребнадзора также добавила, что для стран с традиционными ценностями эта болезнь не страшна.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения оспой обезьян выявили на Филиппинах. Заболевшим оказался 33-летний филиппинец, который никогда не выезжал за пределы страны. Первые симптомы у мужчины появились неделю назад. Сначала повысилась температура, спустя четыре дня появилась характерная сыпь.

Оспа обезьян – вирусное заболевание, при котором наблюдаются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и распространение сыпи. На теле образовываются язвы, после заживления которых остаются рубцы.