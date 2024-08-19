Почему России не угрожает эпидемия оспы обезьян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не будет эпидемии оспы обезьян, учитывая способ распространения заболевания и традиционные ценности в российском обществе. Об этом она заявила в комментарии SHOT.

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"Для России в целом это не представляет никакой опасности. У нас есть все для того, чтобы выявить заболевание - у нас отличная экосистема, которая хорошо работает, и это уже проверено", - говорит Попова.

За все время в России было зафиксировано всего три случая оспы обезьян, и все они были завозные, напомнила Попова. Распространения допущено не было.

"Учитывая особенности путей распространения оспы обезьян, я абсолютно уверена, что в Российской Федерации с ее традиционными ценностями это заболевание (как заболевание эпидемическое) не опасно, не страшно. Распространения мы не предполагаем, и его не будет", - заключила Попова.

Оспа обезьян - вирусное заболевание, вызываемое одноименным вирусом, который относится к роду Orthopoxvirus. Типичными симптомами оспы обезьян являются кожная сыпь или поражение слизистых оболочек, которые могут длиться на протяжении двух-четырех недель и сопровождаться лихорадкой, головной болью, болями в мышцах, спине, слабостью и увеличением лимфатических узлов.

Люди могут заразиться оспой обезьян при физическом контакте с заразным человеком, в частности через поцелуи и половой акт, а также через контакт с загрязненными предметами или инфицированными животными.

Сам вирус проникает в организм через поврежденную кожу, поверхности слизистых (например, полости рта, глотки, глаз, гениталий, ануса и прямой кишки) либо через дыхательные пути. Оспа обезьян может передаваться членам семьи и половым партнерам. Люди, имеющие нескольких половых партнеров, подвергаются более высокому риску, говорится на сайте ВОЗ.

14 августа глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, на фоне вспышки заболеваемости в Африке.

В России для профилактики оспы обезьян есть вакцина четвертого поколения "ОртопоксВак".