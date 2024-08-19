COVID-19 вернулся: озвучены симптомы нового штамма JN.1

В российских регионах наблюдается подъём заболеваемости коронавирусом.

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Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, в данный момент самым новым и наиболее распространённым штаммом COVID-19 является его разновидность, получившая название JN.1, входящий в группу «омикрон». Как оказалось, данный вариант стремительно вытесняет своего предшественника BA.2.86.

Это происходит отчасти из-за того, что JN.1 избегает реакции антител. Как отметил Онищенко, это единственная мутация, которая стала ключом к тому, чтобы вирус начал её избегать: когда он попадает в организм, у человека не вырабатываются антитела, поэтому зараза приживается легче. Из-за этого новый штамм можно легко спутать с пищевым отравлением из-за схожих симптомов

JN.1 напоминает расстройство ЖКТ, отметил эксперт. У заражённых им людей может быть рвота и диарея. Именно поэтому многие заразившиеся считают, что они просто отравились, а не заболели одним из вариантов коронавируса, предупредил Онищенко.

Кроме этого, как добавил специалист, каждый пятый зараженный JN.1, несмотря на лёгкое течение болезни, сталкивается с серьёзными постковидными осложнениями, а именно — хроническими воспалениями, метаболическими повреждениями и осложнениями сердечно-сосудистой системы.

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