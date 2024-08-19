Онколог назвала свой любимый фрукт, «снижающий риск развития рака»

Онколог и по совместительству диетолог из Вашингтона Николь Эндрюс прославилась в TikTok благодаря советам в области питания и здоровья. В недавнем ролике эксперт порекомендовала включить в рацион фрукт, который богат клетчаткой, антиоксидантами и питательными веществами и, как было доказано, помогает поддерживать уровень сахара в крови, — грушу. Врач назвала ее «любимым блюдом, снижающим риск развития рака».

© Super.ru

Доктор Эндрюс не стала ссылаться на конкретные исследования, но объяснила свои соображения. По ее словам, пищевые волокна способствуют здоровому пищеварению и могут помочь снизить риск развития колоректального рака. К слову, в одной груше среднего размера содержится около 6 граммов клетчатки, что составляет 21% от рекомендуемой дневной нормы. Кроме того, груши содержат витамин К, который поддерживает свертываемость крови и здоровье костей, а также медь, которая помогает защитить клетки от повреждений, действуя как антиоксидант.

Как сжечь больше калорий во время секса — лайфхак от эксперта