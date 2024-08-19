Гинеколог развеяла «средневековые» мифы о воздержании

Импотенция у мужчин и опущение тазовых органов у женщин, а также агрессия и преждевременное старение кожи — всё это приписывается половому воздержанию. Ольга Уланкина, акушер-гинеколог и эксперт лаборатории «Гемотест», развенчала мифы.

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Миф 1: У женщин при длительном воздержании развиваются гинекологические заболевания. Гинеколог утверждает, что эти заболевания не связаны с частотой половых контактов и возникают из-за генетической предрасположенности, воспалений, операций, абортов и других причин, отметила она в беседе с Life.ru.

Миф 2: У мужчин при длительном воздержании развиваются простатит и импотенция. Медики предупреждают, что отказ от секса и мастурбации может вызвать застой крови и секрета простаты в органах малого таза. Это может привести к боли и ощущению тяжести в гениталиях и животе. Эректильная дисфункция также не является прямым следствием сексуального воздержания, подчеркнула эксперт.

Миф 3: У мужчин и женщин при длительном воздержании портится характер и ухудшается самочувствие. Отсутствие полового партнёра может вызывать снижение настроения, стресс и снижение иммунитета. Это больше связано с психологическими причинами, чем с физиологией, заключила Уланкина.

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