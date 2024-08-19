Алкоголь медленно убивает зрение. Врач рассказала, к каким заболеваниям приводит выпивка
Офтальмолог Санторо: алкоголь способен ухудшить зрение и привести к слепоте. Давно доказанный факт — спиртное вредит здоровью. Но о его влиянии на зрение говорят мало. При этом учёные медицинские выяснили, что негативно сказываться на нём может даже умеренное потребление спиртного. К примеру, вызывать сухость и раздражение глаз, ухудшать цветовосприятие, снижать остроту зрения и затруднять адаптацию к темноте. Подробнее «Секрет фирмы» узнал у врача-офтальмолога.
Проблемы со зрением из-за алкоголя
Синдром сухого глаза
По словам Санторо, многие не видят связи между употреблением алкоголя и синдромом сухого глаза. Однако такой вред очевиден.
Когда этиловый спирт попадает в кровь, он оказывает двойственное действие на сосуды.
- Сначала происходит их расширение, а в результате ненадолго улучшается кровообращение.
- Затем спирт сужает сосуды — и кровоснабжение тканей и органов нарушается.
- В итоге через некоторое время после приёма алкоголя глаза начинают испытывать дефицит кислорода.
В этих условиях роговица глаза начинает "отбирать" кислород из слёзной жидкости. В результате слёзная пленка быстро высыхает, на поверхности глаза появляются микротрещины, открывая доступ различным инфекциям, - Элина Санторо, врач-офтальмолог, главный врач клиники «АйМед»
Катаракта
Катаракта — это заболевание, при котором хрусталик глаза мутнеет, утрачивая свою прозрачность. Это приводит к постепенной потере зрения.
Установлено, что катаракта чаще диагностируется у злоупотребляющих спиртным людей. А у женщин, употребляющих алкоголь, повышается риск рождения ребёнка с врождённой катарактой, - Элина Санторо
Почему так происходит? Этиловый спирт окисляет белки, из которых состоит хрусталик, вызывая его помутнение.
Впридачу алкоголь негативно сказывается на результатах операции по удалению катаракты: замедляет восстановление тканей, провоцирует кровоизлияния и снижает эффективность лекарственной терапии.
Кровоснабжение
Ещё алкоголь влияет на кровоснабжение глазного яблока и в частности — сетчатки и зрительного нерва.
Именно нарушение кровообращения в последнем постепенно и очень медленно приводит к его атрофии. Следствия:
- снижение остроты зрения;
- сужение полей зрения;
- нарушение светового зрения;
- и прочее.
Повреждения глаз
Выпившие люди нередко становятся участниками конфликтов и жертвами несчастных случаев. Всё это повышает риск травм глаза и даже потери зрения.
Офтальмолог обратила внимание, что последствия для зрения зависят не только от количества, но и от качества употребляемого алкоголя.
Суррогатный или контрафактный алкоголь, содержащий метиловый спирт, может вызывать мгновенное и необратимое поражение зрительного нерва, приводящее к слепоте, - Элина Санторо