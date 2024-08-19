Офтальмолог Санторо: алкоголь способен ухудшить зрение и привести к слепоте. Давно доказанный факт — спиртное вредит здоровью. Но о его влиянии на зрение говорят мало. При этом учёные медицинские выяснили, что негативно сказываться на нём может даже умеренное потребление спиртного. К примеру, вызывать сухость и раздражение глаз, ухудшать цветовосприятие, снижать остроту зрения и затруднять адаптацию к темноте. Подробнее «Секрет фирмы» узнал у врача-офтальмолога.

Проблемы со зрением из-за алкоголя

Синдром сухого глаза

По словам Санторо, многие не видят связи между употреблением алкоголя и синдромом сухого глаза. Однако такой вред очевиден.

Когда этиловый спирт попадает в кровь, он оказывает двойственное действие на сосуды.

Сначала происходит их расширение, а в результате ненадолго улучшается кровообращение.

Затем спирт сужает сосуды — и кровоснабжение тканей и органов нарушается.

В итоге через некоторое время после приёма алкоголя глаза начинают испытывать дефицит кислорода.

В этих условиях роговица глаза начинает "отбирать" кислород из слёзной жидкости. В результате слёзная пленка быстро высыхает, на поверхности глаза появляются микротрещины, открывая доступ различным инфекциям, - Элина Санторо, врач-офтальмолог, главный врач клиники «АйМед»

Катаракта

Катаракта — это заболевание, при котором хрусталик глаза мутнеет, утрачивая свою прозрачность. Это приводит к постепенной потере зрения.

Установлено, что катаракта чаще диагностируется у злоупотребляющих спиртным людей. А у женщин, употребляющих алкоголь, повышается риск рождения ребёнка с врождённой катарактой, - Элина Санторо

Почему так происходит? Этиловый спирт окисляет белки, из которых состоит хрусталик, вызывая его помутнение.

Впридачу алкоголь негативно сказывается на результатах операции по удалению катаракты: замедляет восстановление тканей, провоцирует кровоизлияния и снижает эффективность лекарственной терапии.

Кровоснабжение

Ещё алкоголь влияет на кровоснабжение глазного яблока и в частности — сетчатки и зрительного нерва.

Именно нарушение кровообращения в последнем постепенно и очень медленно приводит к его атрофии. Следствия:

снижение остроты зрения;

сужение полей зрения;

нарушение светового зрения;

и прочее.

Повреждения глаз

Выпившие люди нередко становятся участниками конфликтов и жертвами несчастных случаев. Всё это повышает риск травм глаза и даже потери зрения.

Офтальмолог обратила внимание, что последствия для зрения зависят не только от количества, но и от качества употребляемого алкоголя.