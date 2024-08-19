В шаге от абсцесса. Чем может обернуться неправильное лечение перелома

Травматолог Болотников: перелом может обернуться гнойным воспалением и долгим восстановлением. Перелом кажется привычным делом — многие ломали хоть одну кость в своём теле. Однако врачи призывают относиться к нему максимально серьёзно: перелом (особенно открытый) грозит серьёзными осложнениями, если поздно оказать помощь и игнорировать советы по реабилитации. С чем можно столкнуться, если плохо лечить перелом? «Секрет» узнал у травматолога-ортопеда.

© Unsplash

Какими бывают переломы

Под переломом понимают повреждение целостности кости из-за нагрузки, которую она не выдерживает. Причём это не обязательно должна быть сильная травма — переломы случаются и при совсем небольшом воздействии. Так бывает при различных заболеваниях, из-за которых костная ткань становится менее прочной.

Переломы делят на закрытые и открытые. При последних также травмируются мягкие ткани (кожный покров и слизистые), а область перелома взаимодействует со внешней средой.

Вот основные симптомы перелома:

боль;

неестественная подвижность конечности;

хруст при пальпации;

наличие видимых обломков кости;

отёчность в области травмы.

В области закрытого перелома возникает гематома, открытого — кровотечение.

Важную роль играет тот факт, где в организме сломалась кость и какая именно.

Например, если повреждена трубчатая кость, к которой крепятся мышцы (например, локтевая или бедренная), костные обломки будут смещаться из-за мышечных сокращений и усугублять тяжесть травмы.