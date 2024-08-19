Неспособность различать лица людей назвали симптомом патологий мозга

Неспособность воспринимать лицо человека – патология, с которой сталкиваются пациенты с диагнозом «лицевая агнозия». В запущенных случаях пациент не может различить даже свое собственное лицо.

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При этом слепота на лица не связана с нарушениями зрения. Человек может узнать собеседника по походке, по голосу, фигуре, но при этом его лицо «разглядеть» он не может.

По словам психолога Алексея Мелехина, выявить патологию можно в клинике нарушений головного мозга. Обусловлена лицевая агнозия аневризмой, сосудистой аварией или инсультом. При деменции неспособность увидеть лицо собеседника также является частым состоянием.

«Также лицевая агнозия может стать следствием травмы, когда повреждаются определенные структуры головного мозга. Следствием психозов и ряда шизофренических расстройств», - перечислил в разговоре с «АиФ» Мелехин.

Другую проблему, когда человек видит лицо человека, но не может запомнить, врач связал с нарушениями когнитивных функций мозга. Речь о деменции.

«Память на лица может ухудшиться и при генерализованном тревожном расстройстве, депрессии, болезни Паркинсона», - отметил Мелехин.

Оба состояния требуют визита к врачу, подчеркнул Мелехин. При этом потребуется обследование как у невролога, так и психолога. Только выявление причины патологии поможет облегчить состояние пациента и улучшить качество его жизни, считает врач.

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