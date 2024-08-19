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Врач объяснил, почему болит голова и когда пора обращаться за помощью

Головная боль может иметь много причин. Когда пора перестать терпеть и обратиться к врачу, пишет РИА Новости со ссылкой на невролога Владимира Мартынова.

Почему болит голова и когда пора обращаться за помощью
© РИА Новости
«Частые головные боли могут быть признаками хронической мигрени… Также головные боли могут указывать на стресс, усталость, напряжение мышц шеи и плеч», – приводит источник его слова.

Также по словам доктора, голова может болеть из-за воспаления носовых пазух, повышенного артериального давления, проблем со зрением. У женщин вызывать боль в голове могут гормональные изменения. Кроме того, головная боль может оказаться побочным эффектом некоторых лекарств.

«При частых головных болях, более пяти раз в месяц, стоит обратиться к неврологу для выявления причины, так как только очный осмотр может дать полную картину о пациенте», – передает сайт совет эксперта.

Ранее сообщалось, что судебный пристав Сергей Субботин из Ростовской области в здании суда спас мужчину с приступом эпилепсии.

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