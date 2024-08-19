Стрессы и нарушения сна могут начать разрушать сетчатку глаза

Отслоение сетчатки связано с сосудистым стрессом, который приводит к накоплению серозной жидкости под сетчаткой. Факторы риска включают повышенные уровни кортикостероидов, которые могут быть вызваны как медикаментозным лечением, так и стрессом. Пациенты с обструктивным апноэ сна и психосоматическими расстройствами также находятся в группе риска.

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Помимо этого, в группу риска входят люди с хроническими заболеваниями, такими как ревматизм и туберкулез, а также те, кто сталкивается с частыми нарушениями сна. Бедрединова подчеркивает, что люди, работающие в условиях постоянного стресса, имеют повышенную предрасположенность к данному заболеванию.

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