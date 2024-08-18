Врач рассказала о симптомах утечки спинномозговой жидкости

Утечку спинномозговой жидкости часто путают с мигренью и заболеваниями пазух носа. Об этом The Conversation рассказала невролог Даниэль Уилхур.

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Прозрачная спинномозговая жидкость амортизирует головной и спинной мозг, обеспечивает их питательными веществами и выводит отходы нервной системы. При утечке она вытекает через разрыв или отверстие в твердой мозговой оболочке. Это может произойти из-за травмы или случайного прокола во время процедур на придаточных пазухах носа, на мозге или позвоночнике. Также возможны спонтанные утечки спинномозговой жидкости без явной причины.

Первоначально считалось, что утечки спинномозговой жидкости случаются относительно редко, с предполагаемой ежегодной частотой 5 на 100 тысяч человек. Однако с повышением осведомленности и достижениями в области визуализации выяснилось, что они происходят чаще. Факторами риска признаны средний возраст, женский пол и некоторые болезни соединительной ткани: синдром Элерса-Данлоса, а также синдром постуральной ортостатической тахикардии.

Утечку спинномозговой жидкости легко спутать с мигренью, инфекцией придаточных пазух носа или аллергией. У большинства наблюдается головная боль, которая смягчается в положении лежа и усиливается в положении стоя. Обычно она ощущается в затылке и может охватывать шею и зону между лопатками. Также возможны звон в ушах, нарушения зрения, проблемы с памятью, затуманивание сознания, головокружение и тошноту.

Лечение включает отдых, лежание на спине и увеличение потребления жидкости. Может быть полезно пить три-четыре чашки кофе в день, чтобы смягчить симптомы и увеличить выработку спинномозговой жидкости. Есть консервативное лечение не помогло, может потребоваться эпидуральная кровяная пломба. В ходе этой процедуры кровь берется из руки и вводится в в позвоночный канал.

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