Иммунолог назвал напиток, снижающий риск развития рака мочевого пузыря

Врач-иммунолог Андрей Продеус назвал напиток, который снижающий риск развития рака мочевого пузыря.

В эфире программы «Жить здорово!» он заявил, что речь идёт о японском порошковом зелёном с (маття), содержащем большое количество веществ катехинов, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс».

«Катехины не дают раковым клеткам развиваться, – пояснил доктор. – А их там в три раза больше, чем в обычном зелёном чае, и в 24 раза больше, чем в чёрном».

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», доктор Алексей Жито рассказал, что может вызвать рак мочевого пузыря.